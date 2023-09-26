У Туреччині стався вибух на підприємстві, яке розробляє ракетні комплекси – є жертва

В Анкарі пролунав вибух на підприємстві оборонного комплексу.

У столиці Туреччини – Анкарі – 26 вересня стався вибух на оборонному заводі SAGE компанії TÜBİTAK, де розробляють авіаційні ракетні системи. Внаслідок вибуху загинув один співробітник.

Про це повідомляє CNN Türk.

"Після вибуху в Інституті досліджень і розробок оборонної промисловості TÜBİTAK спалахнула пожежа. Вогонь було ліквідовано працівниками TÜBİTAK. В результаті інциденту загинув один співробітник", - йдеться у повідомленні.

Губернатор Анкари заявив, що причиною вибуху стали відпрацьовані хімікати. Розпочалось розслідування інциденту.

Нагадаємо, на АЗС в Карабаху прогримів потужний вибух: багато жертв та сотні потерпілих (відео).

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