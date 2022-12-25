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У Туреччині стався вибух на вантажному судні: серед постраждалих — українець

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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У Туреччині стався вибух на вантажному судні: серед постраждалих — українець

Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

Недалеко від узбережжя Туреччини стався вибух на вантажному судні, внаслідок чого постраждав один громадянин України.

Поблизу узбережжя Туреччини вибухнуло вантажне судно. Під час інциденту на кораблі перебували 17 осіб, врятувати вдалося 16 з них, ще одна людина зникла безвісти.

Про це пише Al Hadas.

Вибух на судні BEATA стався внаслідок витоку газу. Інцидент стався просто під час рейсу, корабель прямував для навантаження вугільних товарів із Трабзона. Після вибуху екіпаж самостійно викликав рятівників.

Наразі відомо, що 16 людей, серед яких єгиптяни, грузин, українець та албанець, вдалось врятувати. Однак капітан судна досі вважається зниклим безвісти. 

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Дата публікації
Перегляди
194
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