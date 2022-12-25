У Туреччині стався вибух на вантажному судні: серед постраждалих — українець

Недалеко від узбережжя Туреччини стався вибух на вантажному судні, внаслідок чого постраждав один громадянин України.
Поблизу узбережжя Туреччини вибухнуло вантажне судно. Під час інциденту на кораблі перебували 17 осіб, врятувати вдалося 16 з них, ще одна людина зникла безвісти.
Про це пише Al Hadas.
Вибух на судні BEATA стався внаслідок витоку газу. Інцидент стався просто під час рейсу, корабель прямував для навантаження вугільних товарів із Трабзона. Після вибуху екіпаж самостійно викликав рятівників.
Наразі відомо, що 16 людей, серед яких єгиптяни, грузин, українець та албанець, вдалось врятувати. Однак капітан судна досі вважається зниклим безвісти.
#repost @shipspotter_hayriyay #BreakingNews swipe for fire moments.— ⚓️MarioDeFenza⚓️ (@MarioDeFenza) December 21, 2022
A huge fire broke out on the Maltese owned cargo ship named m/v #BEATA, 7 miles off the Bozburun of Sinop province on the Black Sea coast of Turkiye, last night. pic.twitter.com/NroGOCSO47
Читайте також:
- У Білорусі сталася пожежа на заводі "Нафтан" (фото)
- Ексдепутат путінської "Єдиної Росії" підпалив військкомат у Саратовській області
- У Росії п'яні мобілізовані влаштували бійку з цивільними і кинули в них гранатою