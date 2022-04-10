У Туреччині створюють нову авіакомпанію для перевезення російських туристів на курорти

У Туреччині створюють нову авіакомпанію для перевезення російських туристів на курорти

Нова авіакомпанія базуватиметься в аеропорту міста Анталія.

В умовах санкцій через війну, яку розв’язала РФ в Україні, влада Туреччини затвердила трьохетапну програму залучення російських туристів до країни. Вона, зокрема, передбачає створення нової авіакомпанії для чартерного перевезення на курорти,

Про це повідомляє турецьке видання Sabah.

У повідомленні йдеться про те, що на урядовому рівні було ухвалено рішення про підтримку туристичного бізнесу Туреччини, яким передбачено “трьохетапну дорожню карту для залучення туристів із РФ”.

Також читайте Кватирка в Європу захлопнулася: сербська авіакомпанія скасувала рейси до Москви

Зокрема, заплановано створення найближчим часом нової авіакомпанії, яка базуватиметься в аеропорту міста Анталія. Літаки виконуватимуть рейси лише між містами РФ та курортами Туреччини.

"Завдяки цій авіакомпанії можна буде залучити додатково мільйон російських туристів", - пише видання.

У рамках цієї “дорожньої карти” уряд Туреччини також планує видати кредити на загальну суму $300 млн туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik та Coral Travel для підтримки бізнесу в умовах війни, яку розв’язала РФ в Україні. Передбачається, що про пакет підтримки для туристичних компаній буде оголошено на початку травня.

Нагадаємо, найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa та нідерландська KLM не пускають росіян на рейси зі Стамбула з транзитом у Європі.

Читайте також: