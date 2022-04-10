У Туреччині створюють нову авіакомпанію для перевезення російських туристів на курорти

Нова авіакомпанія базуватиметься в аеропорту міста Анталія.
В умовах санкцій через війну, яку розв’язала РФ в Україні, влада Туреччини затвердила трьохетапну програму залучення російських туристів до країни. Вона, зокрема, передбачає створення нової авіакомпанії для чартерного перевезення на курорти,
Про це повідомляє турецьке видання Sabah.
У повідомленні йдеться про те, що на урядовому рівні було ухвалено рішення про підтримку туристичного бізнесу Туреччини, яким передбачено “трьохетапну дорожню карту для залучення туристів із РФ”.
Зокрема, заплановано створення найближчим часом нової авіакомпанії, яка базуватиметься в аеропорту міста Анталія. Літаки виконуватимуть рейси лише між містами РФ та курортами Туреччини.
"Завдяки цій авіакомпанії можна буде залучити додатково мільйон російських туристів", - пише видання.
У рамках цієї “дорожньої карти” уряд Туреччини також планує видати кредити на загальну суму $300 млн туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik та Coral Travel для підтримки бізнесу в умовах війни, яку розв’язала РФ в Україні. Передбачається, що про пакет підтримки для туристичних компаній буде оголошено на початку травня.
Нагадаємо, найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa та нідерландська KLM не пускають росіян на рейси зі Стамбула з транзитом у Європі.
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