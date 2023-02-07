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У Туреччині та Сирії кількість жертв внаслідок землетрусу зросла до понад 5 тисяч (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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У Туреччині та Сирії кількість жертв внаслідок землетрусу зросла до понад 5 тисяч (відео)

Фото/Twitter: The White Helmets

У містах продовжуються пошуково-рятувальні операції.

Кількість жертв внаслідок землетрусу, який стався на півдні Туреччини та сусідній Сирії, перевищила 5000 осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будівель у пошуках тих, хто вижив.    

Про це пише The Washington Post.

Кількість жертв може зрости, адже багато людей можуть бути під завалами.

Так, віце-президент Туреччини Фуат Октай повідомив про 3419 убитих і понад 20 000 поранених. Сирійський уряд заявив, що 812 людей загинули та 1449 були поранені в контрольованих урядом районах, тоді як Сирійська цивільна оборона заявила про понад 790 убитих і понад 2200 поранених у північно-західних районах, контрольованих опозицією. 

США, Південна Корея та інші країни, відправляють до регіону допомогу після того, як Туреччина звернулася із закликом про допомогу.

Агентство з надзвичайних ситуацій Туреччини AFAD повідомляє, що понад 2600 співробітників із 65 країн направлено у зону лиха для допомоги турецьким рятувальникам.

Потужний землетрус у Туреччині та Сирії

Руйнівний землетрус у Туреччині стався 6 лютого поблизу міста Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті, Ліван, Грузії, Лівії та Ізраїлі.

У Сирії внаслідок землетрусу загинула сестра прем'єр-міністра Хусейна Арнуса — Нессум Арнус.

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що кількість жертв сильного землетрусу на південному сході Туреччини, поблизу кордону з Сирією, може зрости у вісім разів.

У в’язниці на північному заході Сирії після землетрусу збунтувалися ув’язнені. Принаймні 20 в’язнів, яких вважають причетними до терористичної організації “Ісламська держава” (ІД), втекли. 

Українське посольство у Туреччині розшукало шістьох українців, які не виходили на зв‘язок після руйнівного землетрусу – їхній стан задовільний, загроз життю немає.

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Дата публікації
Перегляди
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