У Туреччині та Сирії стався дуже сильний землетрус: зруйновано будинки, є загиблі

Зруйновано будинки.

Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

За його даними, епіцентр підземних поштовхів знаходився за 26 км від міста Газіантеп (населення близько 1,065 млн осіб). Вогнище залягало на глибині 10 км.

Землетрус відчувався в 10 провінціях Туреччини, стався 22 афтершоки.

Фото: Associated Press

У турецькій провінції Діярбакир звалився восьмиповерховий будинок. Крім того, руйнування є і в провінції Газіантеп — там теж зафіксували землетрус, але з меншою магнітудою. У країні оголошено найвищий рівень тривоги.

Не менше 16 будинків завалилося в турецькій провінції Шанліурфа після потужного землетрусу на південному сході країни, повідомила влада.

17-поверховий будинок обвалився в турецькому місті Адана внаслідок землетрусу, повідомив мер.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що МВС, МОЗ, рятувальники та інші відомства почали усувати наслідки землетрусу.

У країні оголосили найвищий рівень тривоги.

Щонайменше 12 людей загинули у турецькій провінції Шанліурфа внаслідок землетрусу.

Підземні поштовхи відчули і північному сходові Сирії. Зруйнувалася велика кількість будівель, є жертви, багато людей у пастці під уламками у північно-західній частині країни.

Шістьох загиблих вилучено з-під уламків житлових будівель у сирійських Алеппо та Ідлібі, повідомили місцеві ЗМІ.

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Нагадаємо, 21 листопада 2022 року землетрус сколихнув індонезійський острів Ява. Внаслідок землетрусу магнітудою 5,6 бала, який стався біля столиці Індонезії Джакарти, вже загинули 162 особи. Серед жертв багато дітей, оскільки в той час, коли стався землетрус, багато хто був на заняттях у школах.

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