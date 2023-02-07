У Туреччині та Сирії унаслідок потужного землетрусу загинуло понад три тисячі осіб

У Туреччині кількість загиблих унаслідок землетрусу на південному сході країни зросла до 2379, поранено 14 483 осіб.

У Сирії жертвами підземної стихії 1293 людей, поранені - 3411.

Такі цифри озвучив віцепрезидент цієї країни Фуат Окай, - пише Укрінформ.

«2379 людей загинули, 14 483 отримали поранення. З-під завалів дістали 7840 наших громадян. 338 тисяч постраждалих від землетрусу розмістили в гуртожитках, університетах і центрах розміщення міністерства освіти», - повідомив віцепрезидент.

До пошуково-рятувальних робіт залучено 10 176 працівників Директорату із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 10 409 волонтерів, 4470 військових.

37 літаків міноборони здійснили 120 вильотів. Військові розгортають мобільний польовий госпіталь.

Тим часом у Сирії, кількість загиблих становить 1293, поранених - 3411.

У регіоні продовжують фіксувати нові підземні поштовхи. Зокрема в районі Йешільюрт провінції Малатія стався землетрус силою 5,2 бала, а в районі Пазарджик провінції Кахраманмараш - 5,5 бала.

У Сирії внаслідок землетрусу загинула сестра прем'єр-міністра країни Хусейна Арнуса.

Після сильного сьогоднішнього землетрусу у турецькому порту Іскендерун, розташованому на кордоні із Сирією, спалахнула сильна пожежа.

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