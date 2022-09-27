У Туреччині терористи здійснили напад на поліцейську дільницю і влаштували вибухи: відео

Внаслідок збройного нападу у турецькому місті Мерсін двоє поліцейських отримали поранення, один з них загинув.

Увечері в понеділок, 26 вересня, невідомі терористи, які вийшли з автомобіля, відкрили вогонь з автоматичної зброї по поліцейській дільниці у турецькому місті Мерсін. Під час нападу зловмисники привели в дію вибухові пристрої.

Про це повідомляє турецьке видання TRT Haber.

Внаслідок нападу двоє поліцейських отримали поранення. Один з них від отриманих поранень загинув.

Нападники привели в дію два вибухові пристрої. Один з них підірвали поблизу поліцейської дільниці. Інший - вибухнув в автомобілі, на якому вони приїхали, після чого авто загорілося.

На місце події було направлено велику кількість підрозділів поліції, санітарно-рятувальних підрозділів та пожежників.

Одного з підозрюваних, якого вважають причетним до інциденту, затримали зі зброєю.

Тривають заходи щодо затримання інших нападників.

Фото з місця інциденту опублікував у Twitter турецький журналіст Нігар Огедай.

Mersin ‘de Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır. Bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır.1 şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır.

Özel Harekat Polislerimiz bölgedeler pic.twitter.com/YCii0RrOXi — Nigar Ogeday (@ogeday_nigar) September 26, 2022

Міністр юстиції Бекір Боздаґ оголосив, що Генеральна прокуратура розпочала розслідування. Міністр внутрішніх справ Сойлу покинув Анкару, щоб вирушити до Мерсіна для з’ясування обставин НП.

Нагадаємо, у серпні цього року Туреччина завдала авіаударів по сирійському прикордонному посту, контрольованому силами режиму Ассада.

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