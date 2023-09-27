У Туреччині туристці загрожує в'язниця за "крадіжку" каміння – фото

Вона зібрала його для свого акваріума.

Бельгійській туристці загрожує ув'язнення за "крадіжку" каміння в Туреччині.

Про це пише ladbible.com.

Кім Мергітс з Антверпена була звинувачена у крадіжці археологічних артефактів після того, як за день взяла три камені в Манавгаті, місті на сході Анталії.

Жінку, яка подорожувала зі своїм партнером Ворром, зупинили в аеропорту, затримали, і тепер їй загрожує великий штраф чи потенційний тюремний вирок.

Повідомляється, що Мергітс взяла три камені і запакувала їх у валізу, щоб забрати додому, з наміром помістити їх у свій акваріум.

Каміння, яке "поцупила" Кім / Фото: Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Фото: Sky News

Після того, як каміння було виявлено у неї, а Мергітс була затримана в аеропорту, три камені були відправлені Провінційним управлінням культури та туризму Анталії на аналіз до музею Анталії.

Експерти музею з'ясували, що два з трьох каменів були мармуровими "шматками покриття для підлоги", а третій камінь "був архітектурною прикрасою".

Аналіз каменів показав, що вони справді перебувають під захистом турецького закону про захист культурних та природних цінностей, і тому їх заборонено вивозити з країни.

Мергітс залишається під вартою в Туреччині в очікуванні суду.

Кім Мергітс / Фото: Sky News

Повідомляється, що їй вдалося "поговорити з суддею", щоб дізнатися, що вона "підозрюється в контрабанді археологічного каміння".

За даними Міністерства Європи та закордонних справ Франції, Туреччина "жорстоко регулює" та "карає" осіб, визнаних винними в шахрайстві щодо "експорту культурних цінностей та старожитностей".

28-річна туристка розповіла Sky News: "Ми розуміємо, що ми неправі і що зробили тут щось, що не відповідає закону, але просто накладіть штраф. Ми збираємось його заплатити. Це не має значення, скільки. Ми розуміємо, що допущена помилка. Але мене карають набагато суворіше".

Нагадаємо, чоловік звинуватив дружину у моторошній знахідці службою безпеки аеропорту. Стало відомо, що у нього було.

Читайте також: