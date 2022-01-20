У Туреччині у каюті судна знайшли повішеним українського моряка: 13 підозрюваних у вбивстві затримали

У Туреччині у каюті судна знайшли повішеним українського моряка: 13 підозрюваних у вбивстві затримали

Попередньо повідомлялося, що український моряк вчинив самогубство.

Турецькі правоохоронці встановили, що український моряк, який, за попередньою версією, вчинив самогубство на вантажному судні "Маранта", насправді був вбитий.

Про це повідомляє видання Cumhuriyet.

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Під час розслідування загибелі українського моряка встановили, що він був повішений у каюті 17 січня. За підозрою у вбивстві затримали 13 осіб.

"Під час розслідування за фактом повішення українського моряка на судні "Маранта" було затримано 13 осіб через підозру, що "моряк був убитий", - йдеться у публікації.

Пояснюється, що у лікарні Самсуна провели розтин тіла 34-річного громадянина України, результати якого засвідчили, що це могло бути вбивство, а не самогубство, як вважалося раніше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Туреччині помер моряк з України. Чоловік працював на вантажному судні "Маранта", яке прибуло із порту Рені до турецького Самсуна.

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