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У Туреччині у моторошній ДТП загинуло 8 людей, ще 42 - поранені: фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
642
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У Туреччині у моторошній ДТП загинуло 8 людей, ще 42 - поранені: фото

Фото: ntv.com

Причини аварії встановлюються.

У Туреччині пасажирський автобус злетів з траси та перекинувся. На місці ДТП загинуло 8 людей, ще 42- отримали поранення. 

Про це пише турецьке видання NTV.

Автобус прямував з міста Діярбакир у Бодрум. Транспортний засіб злетів з траси та перекинувся. На місці аварії загинуло 8 людей, ще 42 особи отримали травми. Троє з них у тяжкому стані. 

На місці аварії працюють правоохоронці, медики та рятувальники. Причини аварії встановлюються. 

Нагадаємо, на сході Туреччини, у Діярбакирі, перекинувся пасажирський автобус. В автотрощі загинуло щонайменше п'ятеро людей, серед них дитина. Також 22 людей постраждали.

Також у турецькій провінції Мардін сталася аварія – перекинувся мікроавтобус, шестеро людей загинуло, ще п’ять осіб отримали поранення. 

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Дата публікації
Перегляди
642
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