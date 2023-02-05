У Туреччині у моторошній ДТП загинуло 8 людей, ще 42 - поранені: фото

Причини аварії встановлюються.
У Туреччині пасажирський автобус злетів з траси та перекинувся. На місці ДТП загинуло 8 людей, ще 42- отримали поранення.
Про це пише турецьке видання NTV.
Автобус прямував з міста Діярбакир у Бодрум. Транспортний засіб злетів з траси та перекинувся. На місці аварії загинуло 8 людей, ще 42 особи отримали травми. Троє з них у тяжкому стані.
На місці аварії працюють правоохоронці, медики та рятувальники. Причини аварії встановлюються.
Нагадаємо, на сході Туреччини, у Діярбакирі, перекинувся пасажирський автобус. В автотрощі загинуло щонайменше п'ятеро людей, серед них дитина. Також 22 людей постраждали.
Також у турецькій провінції Мардін сталася аварія – перекинувся мікроавтобус, шестеро людей загинуло, ще п’ять осіб отримали поранення.
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