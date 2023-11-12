У Туреччині українець збив на смерть грабіжників, які вкрали в нього 35 тисяч євро – відео аварії

У Туреччині українець збив на смерть грабіжників.

У турецькій Аланії громадянин України збив на смерть двох азербайджанців, які вкрали в нього 35 тисяч євро. Чоловіка заарештували.

Про це повідомляє видання Hurriyet.

Інцидент стався у п'ятницю, 10 листопада, перед готелем в районі Махмутлар.

Як видно на відео, українець Дмитро Ц. сидів у своєму автомобілі, коли підозрювані на ім'я Мурат О. і Ельнур Б., під'їхали до автівки на мотоциклі без номерного знаку, наставили на нього пістолет і наказали відкрити вікно. Коли чоловік відмовився, підозрювані розбили вікно машини зброєю, а потім забрали сумку і втекли з місця злочину.

Українець почав переслідувати підозрюваних і врізався в мотоцикл через 300 метрів від місця нападу.

Медичні бригади прибули за вказаною адресою і встановили, що нападники загинули.

Під час слідства стало відомо, що у викраденій сумці було 35 тисяч євро.

Українця затримали. Також затримали ще одну особу, яка мала зв'язок з загиблими підозрюваними у вимаганні.

Нагадаємо, військовий літак США розбився під час тренувань.

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