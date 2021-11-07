У Туреччині українським туристам заборонили виїзд через смерть учасника групи: деталі

Українці вже три тижні перебувають у Туреччині після самогубства одного з учаників їхньої туристичної групи. Наразі триває розслідування, тому їх не відпускають додому.

Група українських туристів, яка в середині жовтня прилетіла до Туреччини та вирушила в похід Лікійською стежкою, вимушена досі залишатися в країні через загибель учасника групи. Українців поки не відпускають додому через розслідування інциденту.

Про це у Facebook розповіла туристка Ірина Громико, яка входить до складу цієї групи.

"15 жовтня збірна група українських туристів (Рівне, Київ, Запоріжжя) здійснила переліт до Туреччини та відправилася в похід по Лікійці. 17 жовтня один з членів групи вчинив суїцид", — написала вона.

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За словами Громико, після самогубства туриста членів групи почали допитувати. Пізніше сімом українцям суд заборонив залишати Туреччину до завершення судово-медичної експертизи.

"Завтра буде 3 тижні з дня трагедії. Ми не змогли вилетіти за своїми квитками, бо стоїть id заборона. Коли будуть результати (експертизи, — ред.) — невідомо", — додала українка.

Українці, які застрягли в Туреччині, змушені орендувати дешеве житло і на всьому економити, у них закінчуються гроші.

"Українське консульство на наші запити та прохання допомогти відповідає, що "в даному випадку допомога не передбачена законодавством" та на прохання робити запити, кажуть, що не можуть впливати на дії турецької сторони", — резюмувала Громико.

Реакція українських дипломатів

Консул України в Анталії Емір Рустамов у коментарі "Укрінформу" розповів, що заборону на виїзд із Туреччини групи туристів з України буде знято після проведення слідчих дій та експертиз.

"Основна, але не єдина, версія слідства – самогубство. За інформацією від правоохоронних органів Туреччини, згадана заборона буде знята після проведення необхідних слідчих дій та експертиз. У зв'язку з цим консульство відповідно поінформувало керівника групи. Для пришвидшення процесу туристам було рекомендовано звернутися до послуг адвоката та запропоновано контакти адвокатів, які мають значний досвід допомоги громадянам України", — розповів Рустамов.

За словами консула, керівник групи відповів, що вони самостійно контролюють процес з прокуратурою і адвокат їм не потрібен.

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