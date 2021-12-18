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У Туреччині в ДТП з пасажирським автобусом загинули четверо людей, ще 18 постраждали

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У Туреччині в ДТП з пасажирським автобусом загинули четверо людей, ще 18 постраждали

ANADOLU AJANSI

Автобус через сніг перекинувся на трасі Карс-Ерзурум.

У Туреччині в суботу, 18 грудня, внаслідок перекидання пасажирського автобуса на трасі Карс-Ерзурум загинули щонайменше четверо людей, а ще 18 постраждали.

Про це повідомляє Anadolu Agency.

Зазначається, що транспортний засіб, який належить компанії Aras Turizm, їхав з Игдира до Анкари і перекинувся через сніг у селі Месчітлі Сарикамишського району.

Відомо, що внаслідок інциденту загинули двоє іноземців - Гомар Ніязома та Емре Озсімек - і ще двоє людей, особи яких встановити поки не вдалося. Ще 18 поранених госпіталізували до кількох найближчих медзакладів.

Тим часом на місці події працюють співробітники Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, жандармерії, служби екстреної медичної допомоги і рятувальники. Обставини ДТП з'ясовуються.

Всього декілька днів тому на півночі Туреччини внаслідок перекидання автобуса на автомагістралі Амасія-Чорум загинули двоє людей, а ще 24 отримали травми. 

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