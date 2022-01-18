У Туреччині вибухнув нафтопровід: пожежа поширилася на автотрасу і загрожує житловим районам

Причина вибуху поки невідома.

У вівторок, 18 січня, з невідомої причини стався вибух на 511-му кілометрі нафтопроводу Ірак-Туреччина у провінції Кахраманмараш на південному заході країни. Через пожежу, яка виникла в результаті НП, перекрито рух транспорту на сусідній автотрасі.

Про це повідомляє місцеве видання TRT Haber.

Вогонь, що спалахнув після вибуху, перекинувся на автотрасу Кахраманмараш - Газіантеп. Для ліквідації пожежі на місце НП прибуло 19 пожежних машин та бригади медичної допомоги. На щастя, людських жертв внаслідок інциденту не було.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında patlama meydana geldi. Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu trafiğe kapatıldı. Detaylar @trthaber'de. pic.twitter.com/q6bJCLv1ZU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 18, 2022

Тривогу рятувальників викликає те, що вогонь може перекинутися на житлові квартали населеного пункту, розташованого неподалік місця вибуху.

Відео з місця пожежі публікують в Мережі очевидці.

Гасіння пожежі ускладнюють погодні умови. Цей район Туреччини недавно вкрили рясні снігопади.

Нагадаємо, у Російській Федерації у ніч проти середи, 22 грудня, у Челябінській області вибухнуло і зайнялося відведення магістрального газопроводу.

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