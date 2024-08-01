У Туреччині відбувся масштабний обмін в'язнями між Росією і Заходом: повний список

Путін вислав з РФ політв’язнів та повернув найманого вбивцю та шпигунів.

У Туреччині відбувся обмін ув'язненими між Росією та Заходом, під час якого на волі опинилися щонайменше 10 російських політичних в'язнів, а також двоє звинувачених у шпигунстві американців та засуджений до страти у Білорусі громадянин Німеччини.

Турецький телеканал NTV проводив пряму трансляцію з аеропорту Анкари, де відбувається цей масштабний обмін.

Обмін ув'язненими курирувало турецьке управління розвідки, яке забезпечувало безпеку, планувало логістику та координувало обмін інформацією між сторонами. Усього в операції брали участь сім країн.

Також читайте Олексій Навальний помер у російській колонії

До аеропорту Анкари прилетіли сім літаків — два зі США та по одному з Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та Росії.

Після прильоту під контролем співробітників турецької розвідки всіх фігурантів обміну вивели з літаків і перевели в безпечні зони. Там було проведено перевірку стану їхнього здоров'я та ідентифікацію, після чого відбулася передача.

За даними турецьких ЗМІ, загалом було обміняно 26 осіб, з яких Росія отримала десять (зокрема двох дітей — імовірно, це діти розвідників Артема та Ганни Дульцевих), західні країни — шістнадцять.

Офіційно перелік звільнених осіб оголошено досі не було, однак світові ЗМІ уже публікують прізвища тих, хто сьогодні опинився на волі.

Росія звільняє 15 осіб: Евана Гершковича, Пола Вілана, Володимира Кара-Мурзу, Лілію Чанишеву, Іллю Яшина, Ксенію Фадєєву, Андрія Пивоварова, Вадима Останіна, Алсу Курмашову, Олега Орлова, Сашу Скочиленко, Демурі Вороніна, Кевіна Ліка, Патріка Шобеля, Германа Мойжеса.

Білорусь звільняє Ріко Крігера.

США звільняють Владислава Клюшина, Романа Селезньова, Вадима Конощенка.

Польща - Павла Рубцова.

Норвегія - Михайла Мікушина.

Словенія - Артема та Ганну Дульцевих.

Німеччина - Вадима Красікова.

Що відомо про звільнених Росією

Серед звільнених з російських в’язниць — троє громадян США: журналіст Еван Гершкович та колишній морпіх США Пол Вілан (обох було засуджено до 16 років колонії за звинуваченням у шпигунстві) та журналістка “Радіо Свободи” Алсу Курмашова (засуджена 22 липня 2024 року Верховним судом Татарстану до 6,6 року колонії за “фейки” про російську армію).

Також на волі опинилися:

політик та публіцист Володимир Кара-Мурза (засуджений 17 квітня 2023 року Мосміськсудом до 25 років колонії за держзраду, має громадянство Росії та Великобританії);

(засуджений 17 квітня 2023 року Мосміськсудом до 25 років колонії за держзраду, має громадянство Росії та Великобританії); політик Ілля Яшин (засуджений 9 грудня 2022 Міщанський суд Москви до 8,5 року колонії за “фейки” про ЗС РФ);

(засуджений 9 грудня 2022 Міщанський суд Москви до 8,5 року колонії за “фейки” про ЗС РФ); ексдепутатка міської думи Томська, екскоординаторка обласного штабу Олексія Навального Ксенія Фадєєва (засуджена 29 грудня 2023 року Радянським районним судом Томська до дев'яти років колонії за організацію діяльності екстремістської спільноти);

(засуджена 29 грудня 2023 року Радянським районним судом Томська до дев'яти років колонії за організацію діяльності екстремістської спільноти); ексспівголова “Меморіалу” Олег Орлов (засуджено 27 лютого 2024 року Головінським судом Москви до 2,5 року колонії за “фейки” про ЗС РФ);

(засуджено 27 лютого 2024 року Головінським судом Москви до 2,5 року колонії за “фейки” про ЗС РФ); екскоординаторка штабу Олексія Навального в Уфі Лілія Чанишева (засуджена 14 червня 2023 року Кіровським судом Уфи до 7,5 року колонії за заклики до екстремізму та організацію екстремістської спільноти);

(засуджена 14 червня 2023 року Кіровським судом Уфи до 7,5 року колонії за заклики до екстремізму та організацію екстремістської спільноти); художниця Олександра Скочиленко (засуджена 16 листопада 2023 року Василеостровським судом Санкт-Петербурга до 7 року колонії за "фейки" про ЗС РФ).

Серед звільнених опинилися й громадяни Німеччини Патрік Шобель, Кевін Лік, Герман Мойжес і Ріко Крігер, засуджений до страти в Білорусі, якого потім помилував самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

Кого повертає Путін

В результаті обміну Росія отримає найманого вбивцю, що працював на ФСБ, Вадима Красікова, засудженого за вбивство в Берліні колишнього чеченського та грузинського командира Зелімхана Хангошвілі.

Також читайте Чи віддавав Путін наказ вбити Навального — Reuters

Також до РФ повернуться особи, яких вважають причетними до російської військової розвідки ГРУ - подружжя Артема та Анни Дульцевих (разом із двома дітьми), Павло Рубцов та Михайло Мікушин.

Окрім того, Росія отримає хакера Романа Селезньова, а також організаторів незаконних бізнес-схем Владислава Клюшина та Вадима Конощенка, що допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції.

Нагадаємо, Росія звільнила репортера Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця США Пола Вілана в рамках великого обміну в’язнями.

Читайте також: