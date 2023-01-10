У Туреччині висловилися про українську "формулу миру": чи підтримує Анкара ініціативи Зеленського

Турецький міністр заявив, що Анкара докладає великих зусиль, аби закінчити війну в Україні.
У Міністерстві закордонних справ Туреччини повідомили, що підтримують "формулу миру", яку запропонував президент України Володимир Зеленський в листопаді 2022 року.
Про це сказав очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу на пресконференції з міністеркою міжнародних відносин і співробітництва Південно-Африканської Республіки Наледі Пандор, пише Anadolu.
Відповідаючи на питання про Україну, турецький міністр заявив, що Анкара докладає великих зусиль у цьому напрямку, а президент Реджеп Таїп Ердоган від початку працює як для припинення вогню, так і для тривалого миру.
"Звичайно, наша мета - міцний мир і взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Чим швидше, тим краще. Але є нові параметри та реалії. Росія заявляє, що зараз готова до переговорів. Президент України Володимир Зеленський запропонував мирний план з 10 пунктів. Ми, як Туреччина, підтримуємо цей план і продовжуємо наша робота", - сказав Чавушоглу.
У Туреччині наголошують, що вони проводять переговори в Стамбулі з обома сторонами - з українською та російською.
"Формула миру" президента Зеленського
Президент України Володимир Зеленський під час саміту G20 15 листопада назвав умови миру з Росією, які складаються з таких пунктів:
- Радіаційна та ядерна безпека
- Продовольча безпека
- Енергетична безпека
- Звільнення всіх полонених і депортованих
- Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку
- Виведення російських військ і припинення бойових дій
- Повернення справедливості
- Протидія екоциду
- Недопущення ескалації
- Фіксація закінчення війни.
У Кремлі прокоментували "формулу миру" Зеленського. Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжуватиме геноцидну війну, бо це свідчить про "здоровий глузд".
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