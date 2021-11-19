У Туреччині внаслідок потужного землетрусу зруйновані будинки та перекриті дороги

До постраждалих сіл направили карети швидкої медичної допомоги.

У східній частині Туреччини 19 листопада стався потужний землетрус, внаслідок якого зруйовані будинки та дороги. Магнітуда коливань - 5,2. Епіцентр підземних поштовхів був розташований на глибині майже 7 кілометрів.

Про це повідомляє видання "Анадолу".

Як інформують в Управлінні катастрофами та надзвичайними ситуаціями Туреччини, перші п ідземні поштовхи були зафіксовані о 15:40 за місцевим часом у районі Кепрюка.

На подію відреагував мер провінції Ерзурум, де стався землетрус. Мер Октай Меміс повідомив, що землетрус спричинив обвалення деяких будинків у 3-4 селах. Він додав, що до сіл, які постраждали в результаті землетрусу, направлені бригади швидкої допомоги. Також відомо, що підземні поштовхи спричинили падіння каміння на шосе поблизу Копрукоя. Через це тимчасово зупинився рух транспорту.

Нагадаємо, в Ірані через землетрус стався зсув гори, внаслідок цього десятки людей постраждали.

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