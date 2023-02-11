У Туреччині з-під руїн дістали двомісячне немовля через 128 годин після землетрусу (відео)

Водночас кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії сягнула вже майже 25 тис.

У турецькому Кахраманмараші з-під завалів будинку врятували двомісячну дитину через 128 годин після землетрусу.

Про це повідомляє Hürriyet.

Рятувальники зі стамбульського муніципалітету Коджаелі, які були скеровані до районів лиха після землетрусу, дістали малюка з-під руїн 11 лютого.

Немовля провело 128 годин під завалами зруйнованої будівлі в районі Антакья міста Хатай. Після порятунку дитину терміново госпіталізували.

Рятувальники та звичайні громадяни були страшенно раді після того, як немовля вдалося дістати живим.

У Кахранмараш також з-під завалів витягли живим 9-річного хлопчика. Після цього ізраїльські та турецькі рятувальники на радощах обіймали один одного, йдеться в сюжеті ТСН.

No matter what keep digging, life gives us small miracles to remind us to keep helping others. Baby rescued from rubble after 128 hours in Turkey ! pic.twitter.com/sccGJjKLXo — Daniel Grey (@curiousgrey8801) February 11, 2023

Окрім того, в турецькому місті Газіантеп вдалося врятувати вагітну Західе Каю, яка провела під завалами понад 115 годин і вижила. Пощастило і її 6-річній донечці Кубрі, яку витягли буквально на годину раніше.

У провінції Хатай рятувальники витягли жінку, яку заблокувало на 2 м під землею та ще й привалило бетонною плитою. Аби визволити її з пастки, знадобилося понад 3 години.

Зауважимо, що кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії сягнула вже майже 25 тис. Такої сили ударів з-під землі у цьому регіоні не було понад 200 років. На місці трагедії працюють понад 30 тис. рятувальників з десятків країн світу, зокрема і України. Навіть на шостий день після катаклізму рятувальники продовжують витягати з-під завалів живих дітей, дорослих і навіть тварин.

Читайте також: