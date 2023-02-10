У Туреччині з-під завалів врятували 10-денне немовля, яке провело там 90 годин (фото)

Немовля з мамою були доставлені до лікарні після цього цього проведеного на холоді часу.

У Туреччині врятували 10-денну дитину і її маму, які провели 90 годин під завалами будівель внаслідок землетрусу.

Про це повідомляє Daily Mail.

Хлопчика на ім’я Ягіз з мамою знайшли живими під руїнами їхнього дому в південній турецькій провінції Хатай. Вони провели там на холоді понад 90 годин і були доставлені до лікарні.

Немовля провело фактично майже половину свого життя, застрягши під бетонними плитами, перш ніж його витягли з-під руїн.

У Мережі були опубліковані драматичні кадри того, як медики обережно дістали дитину з-під завалів та загорнули її в термоковдру. Маму дитини довелося закріпити до нош після того, як стало зрозуміло, що вона не може йти самотужки.

Miracles in Hell: Ten-day-old baby is saved having spent nearly half its life under rubble and family of six who were buried alive are also rescued as incredible tales of survival continue to emerge from Turkey-Syria quake horror that killed 21,000

https://t.co/P8ojCeBF0x — Amanda (@Joyenz1) February 10, 2023

Нагадаємо, за даними на 10 лютого кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії зросла до 23 431. Ще 83 008 людей постраждали. Як повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, у його країні вдалося врятувати 75 523 людей.

Пошуково-рятувальні операції тривають. Також відомо, що багатьом постраждалим внаслідок землетрусу в Туреччині вдалося врятуватися завдяки соцмережам. Опинившись під завалами, люди змогли позначити своє місце перебування через WhatsApp, Instagram і Twitter.

Трагедія в Туреччині: жертвами руйнівного землетрусу стали понад 20 тисяч людей

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