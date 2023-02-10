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У Туреччині з-під завалів врятували 10-денне немовля, яке провело там 90 годин (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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У Туреччині з-під завалів врятували 10-денне немовля, яке провело там 90 годин (фото)

Немовля з мамою були доставлені до лікарні після цього цього проведеного на холоді часу.

У Туреччині врятували 10-денну дитину і її маму, які провели 90 годин під завалами будівель внаслідок землетрусу.

Про це повідомляє Daily Mail.

Хлопчика на ім’я Ягіз з мамою знайшли живими під руїнами їхнього дому в південній турецькій провінції Хатай. Вони провели там на холоді понад 90 годин і були доставлені до лікарні.

Немовля провело фактично майже половину свого життя, застрягши під бетонними плитами, перш ніж його витягли з-під руїн.

У Мережі були опубліковані драматичні кадри того, як медики обережно дістали дитину з-під завалів та загорнули її в термоковдру. Маму дитини довелося закріпити до нош після того, як стало зрозуміло, що вона не може йти самотужки. 

Нагадаємо, за даними на 10 лютого кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії зросла до 23 431. Ще 83 008 людей постраждали. Як повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, у його країні вдалося врятувати 75 523 людей. 

Пошуково-рятувальні операції тривають. Також відомо, що багатьом постраждалим внаслідок землетрусу в Туреччині вдалося врятуватися завдяки соцмережам. Опинившись під завалами, люди змогли позначити своє місце перебування через WhatsApp, Instagram і Twitter.  

Трагедія в Туреччині: жертвами руйнівного землетрусу стали понад 20 тисяч людей

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Дата публікації
Перегляди
1176
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