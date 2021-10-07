У Туреччині зафіксували найвищу від квітня кількість нових випадків зараження коронавірусом

Більшість активних хворих зараз припадає на молодь.

У Туреччині в середу, 6 жовтня, зафіксували 30 438 нових випадків захворювання на COVID-19. Це найвищий добовий приріст заражень в країні від 30 квітня.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що від ускладнень коронавірусу померли ще 228 пацієнтів.

За словами турецького міністра охорони здоров'я Фахреттіна Коджи, від вересня добова кількість інфікувань в країні коливається від 28 до 30 тисяч. За останні 10 днів у Туреччині зареєстрували близько 300 тисяч активних випадків COVID-19.

"Ми повинні усвідомлювати, що ця ситуація є серйозним тягарем, - вказав він. - Той факт, що більшість активних хворих зараз припадає на молодь, означає, що наша система охорони здоров'я не перевантажена. Тим не менш, така велика кількість інфікованих неприпустима".

Очільник турецького МОЗ закликав громадян вакцинуватися, додавши, що майже 73% дорослого населення країни вважаються повністю щепленими від коронавірусу.

В Україні тим часом число "ковідних" діагнозів росте: понад 12,5 тисячі людей занедужало минулої доби. Майже 4 тисячам знадобилася шпиталізація. На урядовому засіданні зазначили, що кілька областей країни перебувають на межі "червоної" зони і карантин там можуть посилити вже днями.

Коронавірус в Україні: кілька областей опинилися на порозі посилення карантинних обмежень

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