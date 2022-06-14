У Туреччині затримали агентів іранських спецслужб, які готували напади на ізраїльських туристів

У Туреччині затримали агентів іранських спецслужб, які готували напади на ізраїльських туристів

У Стамбулі затримали співробітників іранських спецслужб, які розробляли напади на ізраїльських туристів.

Іранських агентів виявили турецькі розвідники.

Про це повідомляє "Єдіот Ахронот".

"У Туреччині заарештовано декілька оперативників Корпусу вартових Ісламської революції", - пише видання з посиланням на співробітника ізраїльських служб безпеки.

За даними турецьких ЗМІ, ще одна група іранців поки що перебуває на волі, через що є побоювання, що вони можуть вчинити напади на ізраїльтян.

Після серії спроб іранців здійснити напади на ізраїльських туристів у Туреччині, очільник МЗС Ізраїлю Яїр Лапід 30 травня порадив своїм громадянам, які перебували в Стамбулі, якнайшвидше виїхати.

"Слідом за подіями останніх тижнів у Туреччині і після серії спроб іранців атакувати ізраїльтян, які відпочивають у Стамбулі, ми закликаємо громадян Ізраїлю утриматися від поїздок туди", - зазначив він.

Після цього Рада національної безпеки Ізраїлю попередила своїх громадян про поїздки до Туреччини. Зараз щодо Стамбулу в Ізраїлі діє попередження четвертого рівня, що означає, що за рівнем небезпеки для ізраїльтян місто порівняне із такими місцями у світі, як Іран, Афганістан тощо.

До слова, в Ірані за останні тижні за нез'ясованих до кінця обставин померли декілька відомих науковців та експертів у сферах аеронавтики, розробки ракет та супутників і ядерної сфери. В Ірані вважають, що за цими обставинами стоять співробітники ізраїльських спецслужб.

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