У Туреччині затримали агентів іранських спецслужб, які готували напади на ізраїльських туристів

У Стамбулі затримали співробітників іранських спецслужб, які розробляли напади на ізраїльських туристів.
Іранських агентів виявили турецькі розвідники.
Про це повідомляє "Єдіот Ахронот".
"У Туреччині заарештовано декілька оперативників Корпусу вартових Ісламської революції", - пише видання з посиланням на співробітника ізраїльських служб безпеки.
За даними турецьких ЗМІ, ще одна група іранців поки що перебуває на волі, через що є побоювання, що вони можуть вчинити напади на ізраїльтян.
Після серії спроб іранців здійснити напади на ізраїльських туристів у Туреччині, очільник МЗС Ізраїлю Яїр Лапід 30 травня порадив своїм громадянам, які перебували в Стамбулі, якнайшвидше виїхати.
"Слідом за подіями останніх тижнів у Туреччині і після серії спроб іранців атакувати ізраїльтян, які відпочивають у Стамбулі, ми закликаємо громадян Ізраїлю утриматися від поїздок туди", - зазначив він.
Після цього Рада національної безпеки Ізраїлю попередила своїх громадян про поїздки до Туреччини. Зараз щодо Стамбулу в Ізраїлі діє попередження четвертого рівня, що означає, що за рівнем небезпеки для ізраїльтян місто порівняне із такими місцями у світі, як Іран, Афганістан тощо.
До слова, в Ірані за останні тижні за нез'ясованих до кінця обставин померли декілька відомих науковців та експертів у сферах аеронавтики, розробки ракет та супутників і ядерної сфери. В Ірані вважають, що за цими обставинами стоять співробітники ізраїльських спецслужб.
Читайте також: