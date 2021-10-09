У Туреччині затримали озброєних шпигунів з російськими паспортами

Поліція повідомила про 6 затриманих іноземців.

Турецькі правоохоронці затримали шістьох іноземних громадян, яких підозрюють у шпигунстві. Громадянство затриманих осіб не розголошується, однак на опублікованому місцевим виданням фото видно, що серед вилученого у затриманих — російський паспорт.

Про це повідомляє телеканал Haber Turk.

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Турецькі правоохоронці повідомили, що іноземців підозрюють у спробі отримати конфіденційну інформацію військового та політичного характеру, а також плануванні збройних нападів.

У затриманих вилучили три пістолети, один з яких був з глушником і лазерним прицілом, та набої. Як свідчить опубліковане фото, у підозрюваних у шпигунстві були російські паспорти.

Фото: haberturk.com

Операцію із затримання шпигунів провели одночасно за кількома адресами в Стамбулі та Анталії. Група управління по боротьбі з тероризмом Стамбула і Національна розвідувальна організація почали розслідування.

Нагадаємо, раніше одеські прикордонники виявили в іноземця шпигунське обладнання, яке він приховано намагався вивезти в Молдову.

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