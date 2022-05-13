У Туреччині заявили, що Росія хоче укласти нову велику угоду не тільки з Україною

Радник президента Туреччини Ібрагім Калин повідомив, що начебто Росія хоче сісти за стіл переговорів і з Україною, і із Заходом, щоб укласти нову велику угоду.
За його словами, для того, щоб склалися умови переговорів, "усі сторони, включаючи Європу та США, повинні мати конструктивну позицію".
Про це він повідомив у коментарі турецькому виданню Türkiye.
"Ми усвідомлюємо, що Росія хоче сісти за стіл переговорів не тільки з Україною, а й із Заходом і укласти нову велику угоду. Питання і в Україні, і не в Україні. Є глибший стратегічний розрахунок, до якого включена Україна. Неможливо покласти край бойовим діям і, нарешті, війні, не поновивши тут правильний баланс", - сказав Калин.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може повністю припинити переговори з Росією і причиною цьому стане вбивство полонених мирних жителів та військових.
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