У Туреччині заявили, що Росія хоче укласти нову велику угоду не тільки з Україною

У Туреччині заявили, що Росія хоче укласти нову велику угоду не тільки з Україною

Радник президента Туреччини Ібрагім Калин повідомив, що начебто Росія хоче сісти за стіл переговорів і з Україною, і із Заходом, щоб укласти нову велику угоду.

За його словами, для того, щоб склалися умови переговорів, "усі сторони, включаючи Європу та США, повинні мати конструктивну позицію".

Про це він повідомив у коментарі турецькому виданню Türkiye.

"Ми усвідомлюємо, що Росія хоче сісти за стіл переговорів не тільки з Україною, а й із Заходом і укласти нову велику угоду. Питання і в Україні, і не в Україні. Є глибший стратегічний розрахунок, до якого включена Україна. Неможливо покласти край бойовим діям і, нарешті, війні, не поновивши тут правильний баланс", - сказав Калин.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може повністю припинити переговори з Росією і причиною цьому стане вбивство полонених мирних жителів та військових.

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