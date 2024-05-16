У Туреччині заявили, що їхній новий винищувач кращий за американський F-35 (фото)

Туреччина планує до 2028 року випустити 20 винищувачів п'ятого покоління.

Турецька компанія Turkish Aerospace Industries (TAI) має намір випустити 20 літаків-винищувачів п'ятого покоління KAAN до 2028 року.

Про це йдеться у Turkiye Newspaper із посиланням на заяву гендиректора TAI Темела Котіла.

Він повідмив про новий національний бойовий літак KAAN, заявивши, що вітчизняний винищувач кращий за американський F-35.

F-35 - сімейство малопомітних багатофункціональних винищувачів "п'ятого покоління" / Фото: Associated Press

Що відомо про турецький бойовий літак KAAN

"Цей літак кращий, ніж F-35. F-35 несе 6 тонн, цей несе 10 тонн боєприпасів. У нього два двигуни порівняно з одним двигуном F-35. Наявність двох двигунів означає більшу потужність, а радари "бачать" на більшу відстань", – заявив гендиректор компанії.

Турецький винищувач Фото: turkiyenewspaper

За його словами, Туреччина планує до 2028 року забезпечити свої Повітряні сили 20 такими винищувачами, а згодом, до 2033 року, поставить ще "набагато більше" цих повітряних машин.

При цьому у кінці десятиліття KAAN повинен отримати новий двигун турецького виробництва: наразі літак використовує американський General Electric F110-GE-129.

Водночас експерти сприйняли заяву у якості піар-ходу. На їхню думку, Туреччина буде змушена шукати сторонніх покупців на свій літак, щоб уникнути стрімкого росту собівартості машини. Серед потенційних партнерів програми називають Пакистан.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що вважає геноцидом палестинців війну Ізраїлю з ХАМАСом. Туреччина вважає, що Ізраїль своїми діями у Секторі Гази проводить геноцид палестинців, тому припиняє торгівельні відносини.

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