Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Туреччині знайшли спосіб, щоб російські туристи могли розраховуватися: що відомо

Дата публікації
Перегляди
253
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Туреччині знайшли спосіб, щоб російські туристи могли розраховуватися: що відомо

Фото: Unsplash

Турецька влада придумала альтернативу підсанкційній карті "Мир", щоб російські туристи могли і надалі розраховуватися в країні. Їм пропонують турецьку платіжну систему "TROY".

У вересні 2022 року банки Туреччини перестали обслуговувати російські картки "МИР", які потрапили під санкції за агресію РФ проти України. Тому у Туреччині знайшли альтернативу - це картка "TROY". Так, російські туристи, які матимуть цю картки, зможуть знімати готівку в будь-якому банкоматі в Туреччині та за кордоном. 

Про це повідомляє видання Aydinlik.

"Купуючи інтегровану карту, російські туристи можуть здійснювати покупки в нашій країні за допомогою цих карт. Банкіри, які є експертами в цій темі, також відзначили, що для росіян немає обмежень на використання інших способів оплати в нашій країні, але оскільки вони не можуть використовувати американську систему, коли вони виїжджають у свої країни, дарувати їм картки TROY було б вигідно. Ми також дізналися, що на касі центральних банків є модель, за якою туристи можуть здійснювати оплату готелів і транспорту зі своїх країн через онлайн-систему", - зазначає турецьке інформаційне агентство.

Додають, з платіжною системою "TROY" працює більшість турецьких банків. На березень 2022 року в обігу перебувало понад 12 млн карток цієї системи, її частка на ринку перевищувала 4%. Видання наголошує, що турецькі банки зможуть уникнути санкцій США за таку співпрацю.

Дві країни ведуть регулярні переговори щодо платежів за енергоносії, використання національних валют, фінансові системи двох країн, які не постраждають від санкцій, і, можливо, встановлення лінії SWAP. 

Нагадаємо, за даними ЗМІ, ЄС погодив нові санкції проти Росії включно з цінами на нафту.

Зеленський: На Півдні потужний контрнаступ ЗСУ - звільнено десятки сіл і міст

Зеленський: На Півдні потужний контрнаступ ЗСУ - звільнено десятки сіл і міст

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Наступна публікація