У Туреччині знайшли тіло молодої людини, яка загинула 3600 років тому (фото)

У Туреччині знайшли тіло молодої людини, яка загинула 3600 років тому (фото)

Дослідження матеріалів, що оточують останки, показали, що рештки датуються не раніше 1612 року до нашої ери.

На заході Туреччини знайшли рештки молодої людини, що загинула близько 3600 років тому внаслідок цунамі. Стихійне лихо було викликано виверженням вулкана Тера, що розташований на теперішньому острові Санторіні. Раніше науковцям не доводилося знайти жодних доказів масштабного цунамі на цій території.

Про це пише Phys.org.

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Останки молодої людини були знайдені на місці розкопок, відомому як Чешме-Багларарасі. Він розташований уздовж берегової лінії в затоці Чешме на заході Туреччини. На цьому місці раніше знаходили артефакти епохи пізньої бронзи, проте лише нещодавно вдалося виявили докази цунамі на цій територі, зокрема, шари попелу та сміття, які не змило назад у море через підпірну стінку.

Крім останків молодої людини, дослідники знайшли також рештки собаки. Радіовуглецеве дослідження матеріалів, що оточують останки, показало, що вони датуються не раніше 1612 року до нашої ери. Рештки молодого чоловіка були притиснуті до підпірної стіни, внаслідок чого тіло і не змило у море.

Знайдені матеріали доводять, що цей район постраждав від кількох цунамі, пов’язаних із виверженням вулкану Тера. Доказами цього є розкопані пошкоджені стіни, щебінь, осад і попіл. Також науковці виявили так звані "деформовані ями", що, ймовірно, були створені людьми, які шукали жертв після цунамі.

Як повідомляють науковці, виверження вулкана Тера було дуже масштабним. Експерти припускають, що саме це могло призвести до занепаду мінойської цивілізації, що мешкала на острові Крит. Попередні дослідження показали, що виверження відбулося приблизно у 1500-1600 роках до н.е.

Науковці зазначають, що доказів виверження вулкану було багато. Зокрема, знаходили попіл навколо місця виверження. Натомість доказів цунамі на цій території було обмаль. Це пов’язано з тим, що цунамі, як правило, затягує уламки й тіла назад у море, а не залишає на березі. Через це останки жертв цунамі біля Тери ніколи досі не знаходили.

phys.org

Нагадаємо, жителька Лондона Лара Майклм під час прогулянки знайшла меч XVI століття у багнюці на березі Темзи.

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