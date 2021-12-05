У Туреччині знешкодили бомбу, яка могла вибухнути під час мітингу за участю Ердогана

У Туреччині знешкодили бомбу, яка могла вибухнути під час мітингу за участю Ердогана

Вибуховий пристрій виявили під автомобілем правоохоронця, який мав працювати на мітингу.

У Туреччині під автомобілем правоохоронця, який мав забезпечувати безпеку під час мітингу за участю президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана, виявили бомбу.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Anadolu Agency.

Зазначається, що інцидент стався в суботу, 4 грудня, поблизу міста Нусайбін в провінції Мардін. Поліціянт саме планував виїжджати на подію до сусідньої провінції Сіїрт, коли його колега помітив під машиною невідомий предмет.

Правоохоронці викликали на місце події групу саперів, які знешкодили бомбу та здійснили керований вибух для знищення пристрою. Рослідування і пошук підозрюваних триває.

Раніше у Туреччині за звинуваченням у "політичному і військовому шпигунстві" заарештували шістьох іноземців, зокрема громадянина України Ігоря Єфрима. Затримані нібито готували збройні напади на представників чеченської опозиції.

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