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У Туреччині зросла кількість жертв у результаті вибуху на шахті

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У Туреччині зросла кількість жертв у результаті вибуху на шахті

Фото: скриншот з відео

У п’ятницю, 14 жовтня, у Туреччині стався вибух на вугільній шахті.

Внаслідок вибуху на вугільній шахті у турецькій провінції Бартин кількість загиблих, станом на ранок 15 жовтня, зросла до 28 людей. 

Про це заявив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа.

"Кількість постраждалих внаслідок вибуху в Бартині досягла 28 осіб. Робиться все необхідне для лікування 11 пацієнтів, 6 – у Стамбулі та 5 – у Бартині", - повідомив міністр.

Під землею залишаються 13 шахтарів, рятувальна операція і розслідування інциденту тривають.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган скасував запланований візит до південно-східного міста Діярбакир і екстрено вирушив до північної провінції Бартин.

Нагадаємо, Путін пропонує Туреччині стати газовим хабом та майданчиком для формування цін.

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Дата публікації
Перегляди
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