У Туреччині зросла кількість жертв у результаті вибуху на шахті

У п’ятницю, 14 жовтня, у Туреччині стався вибух на вугільній шахті.

Внаслідок вибуху на вугільній шахті у турецькій провінції Бартин кількість загиблих, станом на ранок 15 жовтня, зросла до 28 людей.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа.

"Кількість постраждалих внаслідок вибуху в Бартині досягла 28 осіб. Робиться все необхідне для лікування 11 пацієнтів, 6 – у Стамбулі та 5 – у Бартині", - повідомив міністр.

Під землею залишаються 13 шахтарів, рятувальна операція і розслідування інциденту тривають.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган скасував запланований візит до південно-східного міста Діярбакир і екстрено вирушив до північної провінції Бартин.

4 Sahra Acil Müdahale Merkezi, 51 AMBULANS, 168 Ambulans personeli, 15 UMKE Timi, 67 UMKE personeli, göçük alanında dönüşümlü çalışan 22 görevli, bunlara ilave 44 çalışma arkadaşı… Ve sizin yüreğiniz Bartın’da. pic.twitter.com/0YaaiBxxZe — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 15, 2022

Нагадаємо, Путін пропонує Туреччині стати газовим хабом та майданчиком для формування цін.

Читайте також: