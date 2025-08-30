ТСН у соціальних мережах

Світ
129
1 хв

У Туреччині чоловік випадково взяв участь у власних пошуках

У лісі було організовано пошукову групу, до якої приєднався і сам «зниклий».

Автор публікації
Світлана Несчетна
Пошукова операція проводилася у лісі

Пошукова операція проводилася в лісі / © pixabay.com

У Туреччині трапився незвичайний інцидент. Чоловік, якого вважали зниклим безвісти, сам взяв участь у пошуковій операції.

Про це повідомляє Telegram-канал KGTIMES.

За даними місцевих ЗМІ, родичі звернулися до рятувальників після того, як він не повернувся додому. У лісі було організовано пошукову групу, до якої приєднався і сам «зниклий».

Протягом кількох годин чоловік разом із добровольцями обстежив територію, доки рятувальники не почали вигукувати його ім’я. Тільки тоді він зрозумів, що шукають саме його.

Чоловік, який у лісі шукав сам себе / © із соцмереж

Чоловік, який у лісі шукав сам себе / © із соцмереж

