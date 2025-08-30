- Дата публікації
Категорія
Світ
У Туреччині чоловік випадково взяв участь у власних пошуках
У лісі було організовано пошукову групу, до якої приєднався і сам «зниклий».
У Туреччині трапився незвичайний інцидент. Чоловік, якого вважали зниклим безвісти, сам взяв участь у пошуковій операції.
Про це повідомляє Telegram-канал KGTIMES.
За даними місцевих ЗМІ, родичі звернулися до рятувальників після того, як він не повернувся додому. У лісі було організовано пошукову групу, до якої приєднався і сам «зниклий».
Протягом кількох годин чоловік разом із добровольцями обстежив територію, доки рятувальники не почали вигукувати його ім’я. Тільки тоді він зрозумів, що шукають саме його.
