У Туреччині чоловік випадково взяв участь у власних пошуках

Пошукова операція проводилася в лісі / © pixabay.com

Реклама

У Туреччині трапився незвичайний інцидент. Чоловік, якого вважали зниклим безвісти, сам взяв участь у пошуковій операції.

Про це повідомляє Telegram-канал KGTIMES.

За даними місцевих ЗМІ, родичі звернулися до рятувальників після того, як він не повернувся додому. У лісі було організовано пошукову групу, до якої приєднався і сам «зниклий».

Реклама

Протягом кількох годин чоловік разом із добровольцями обстежив територію, доки рятувальники не почали вигукувати його ім’я. Тільки тоді він зрозумів, що шукають саме його.

Чоловік, який у лісі шукав сам себе / © із соцмереж

Нагадаємо, у США п’яний водій випадково викликав копів сам на себе.