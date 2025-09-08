ТСН у соціальних мережах

У Туреччині підліток відкрив вогонь по поліцейській дільниці: є жертви

Юнака, який розстріляв поліцейських у турецькому Ізмірі, було заарештовано на місці.

Рушниця

Рушниця / © pixabay.com

У Балчові (Ізмір, Туреччина) підліток відкрив вогонь по поліцейській дільниці. Він вбив 2 поліцейських та поранив 6 інших.

Про це повідомляє Clash Report.

Деталі інциденту

Як написали у Reuters, через збройний напад на дільницю загинуло двоє поліцейських. Є також поранені.

Нападник, якому, як повідомляється, було 16 років, відкрив вогонь по поліцейській дільниці імені Саліх Ісґорена в районі Балкова. Нападника затримали, повідомляє телеканал NTV.

Відомо, що Туреччина в минулому була мішенню нападів курдських бойовиків, ісламістських угруповань та ультралівих організацій, серед яких часто були сили безпеки та урядові установи.

Раніше а військовій базі Форт-Стюарт у штаті Джорджія, США стався інцидент із застосування зброї. Так, 28-річний офіцер Кворнеліус Редфорд відкрив вогонь по своїх колегах. Поранення отримали 5 солдатів.

Стрільця знешкодили, це дозволило правоохоронцям затримати його. Нападника допитали, втім його мотиви залишаються невідомими.

Усіх постраждалих доправили до лікарні.

