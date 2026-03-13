У Туреччині стався потужний землетрус: люди вибігали з будинків посеред ночі

На півночі Туреччини стався землетрус / © Associated Press

Реклама

На півночі Туреччини стався землетрус магнітудою 5,5. Підземні поштовхи зафіксували о 03:35 за місцевим часом у провінції Токат.

Про це пише Hurriyet Daily News.

Землетрус відчули мешканці кількох міст, зокрема Ніксара, Самсуна, Сіваса, Амасьї та Орду, що розташоване на узбережжі Чорного моря.

Реклама

Свідки повідомляють, що поштовхи були досить сильними, тому багато людей прокинулися серед ночі та вибігали на вулиці через страх нових підземних коливань.

Станом на цей час інформації про руйнування або постраждалих не надходило. За даними турецької служби з надзвичайних ситуацій, епіцентр землетрусу перебував на глибині 6,37 кілометра.

Раніше повідомлялося, що під Мармуровим морем учені знайшли прихований розлом, де може накопичуватися небезпечне напруження. Саме цю ділянку вважають імовірним осередком майбутнього землетрусу біля Стамбула.