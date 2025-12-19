ТСН у соціальних мережах

Світ
364
1 хв

У Туреччині впав російський дрон (фото)

Турецька влада розпочала розслідування інциденту із дроном «Орлан-10».

Ірина Лаб'як
Російський дрон «Орлан-10» розбився у Туреччині

Російський дрон «Орлан-10» розбився у Туреччині / © ClashReport

У Туреччині розбився безпілотник «Орлан-10» російського виробництва. Це сталося у сільській місцевості за 50 км від Стамбула.

Про це повідомляє Clash Report.

«БПЛА „Орлан-10“ російського виробництва розбився в сільській місцевості Ізміт, Коджаелі, Туреччина», — йдеться у заяві.

Видання уточнило, що дрон розбився приблизно за 50 км від Стамбула — найбільшого міста Туреччини з населенням близько 15,7 млн людей.

Турецька влада розпочала розслідування інциденту.

Зауважимо, «Орлан-10» — це російська багатоцільова безпілотна система, розроблена для дистанційного моніторингу об’єктів у важкопрохідних районах. Конструкція апарата передбачає використання бензинового двигуна внутрішнього згоряння, що дозволяє виконувати тривалі польоти для повітряної розвідки.

Нагадаємо, напередодні турецькі винищувачі F-16 збили над Чорним морем некерований безпілотник, що наближався до повітряного простору країни. У Міноборони Туреччини повідомили, що апарат вийшов з-під контролю, тому його знищили в безпечній зоні поза межами населених пунктів.

