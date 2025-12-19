- Дата публікації
У Туреччині впав російський дрон (фото)
Турецька влада розпочала розслідування інциденту із дроном «Орлан-10».
У Туреччині розбився безпілотник «Орлан-10» російського виробництва. Це сталося у сільській місцевості за 50 км від Стамбула.
Про це повідомляє Clash Report.
«БПЛА „Орлан-10“ російського виробництва розбився в сільській місцевості Ізміт, Коджаелі, Туреччина», — йдеться у заяві.
Видання уточнило, що дрон розбився приблизно за 50 км від Стамбула — найбільшого міста Туреччини з населенням близько 15,7 млн людей.
Турецька влада розпочала розслідування інциденту.
Зауважимо, «Орлан-10» — це російська багатоцільова безпілотна система, розроблена для дистанційного моніторингу об’єктів у важкопрохідних районах. Конструкція апарата передбачає використання бензинового двигуна внутрішнього згоряння, що дозволяє виконувати тривалі польоти для повітряної розвідки.
Нагадаємо, напередодні турецькі винищувачі F-16 збили над Чорним морем некерований безпілотник, що наближався до повітряного простору країни. У Міноборони Туреччини повідомили, що апарат вийшов з-під контролю, тому його знищили в безпечній зоні поза межами населених пунктів.