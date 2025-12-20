У Туреччині впав ще один дрон: що відомо

Безпілотник / © Associated Press

Реклама

На заході Туреччини, в провінції Баликесір, безпілотний літальний апарат (БПЛА) впав на пустир. Дрон виявили фермери та передали його правоохоронцям.

Про це повідомляє телеканал CNN Türk.

«Дрон впав на пустир біля Салур, в район Маньяс у провінції Баликесір. Його знайшли фермери, які працювали в цьому районі. Він був переданий правоохоронцям», — повідомляє телеканал.

Реклама

За наявною інформацією, громадяни, які помітили падіння безпілотника, походження якого наразі не встановлене, повідомили про інцидент підрозділи жандармерії.

Вказується, що на місце події прибули правоохоронці, які вжили заходів безпеки та провели первинний огляд безпілотника.

У Туреччині безпілотник впав на пустир / © скриншот з відео

У Туреччині безпілотник впав на пустир / © скриншот з відео

У Туреччині безпілотник впав на пустир / © скриншот з відео

«Безпілотний літальний апарат, щодо якого поки що не підтверджено російське походження, було направлено до Анкари для проведення детальної технічної експертизи», — зазначає телеканал.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 грудня, у Туреччині розбився безпілотник «Орлан-10» російського виробництва. Це сталося у сільській місцевості за 50 км від Стамбула. Турецька влада розпочала розслідування інциденту із дроном «Орлан-10».