У Туреччині зробили гучне застереження про загрозу з боку Росії

Прапори Туреччини та України / © Офіс президента України

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Якщо Росії вдасться досягти своїх цілей в Україні, наступною мішенню може стати Кавказ або навіть сама Туреччина.

Про це заявив посол України в Анкарі Наріман Джелял в інтерв’ю РБК-Україна, наголосивши на історичних амбіціях Кремля щодо контролю над чорноморським регіоном і протоками.

“З Росією можна торгувати, але не може бути стратегічного партнерства, яке б захищало інтереси Туреччини. Якщо Росія розправиться з Україною, наступними будуть Кавказ і, можливо, сама Туреччина”, — зазначив дипломат.

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Він нагадав, що Москва завжди прагнула до контролю над Босфором і Дарданеллами, і закриття проток Туреччиною нині лише сприяє цим прагненням.

За словами Джеляла, в Туреччині дедалі більше усвідомлюють цю загрозу, і саме тому Україна не має вимагати від Анкари бути проукраїнською.

“Туреччина є протурецькою. І якщо турецький політик чесний та об’єктивний, він неодмінно прийде до висновку, що в глобальному вимірі інтереси Туреччини — це тісні партнерські відносини з Україною, особливо щодо безпеки в Чорному морі”, — пояснив посол.

Окрім того, посол України в Туреччині Наріман Джелял заявив, що Ердоган активно просуває зустріч Зеленського, Трампа і Путіна в Туреччині. Проте, Москва виставляє умови.

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