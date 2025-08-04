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У Туреччині зробили гучне застереження про загрозу з боку Росії
Наріман Джелял заявив, що Росія після України може зазіхнути на інші регіони. Посол також розповів, чому саме Туреччина має обрати союз із Україною.
Якщо Росії вдасться досягти своїх цілей в Україні, наступною мішенню може стати Кавказ або навіть сама Туреччина.
Про це заявив посол України в Анкарі Наріман Джелял в інтерв’ю РБК-Україна, наголосивши на історичних амбіціях Кремля щодо контролю над чорноморським регіоном і протоками.
“З Росією можна торгувати, але не може бути стратегічного партнерства, яке б захищало інтереси Туреччини. Якщо Росія розправиться з Україною, наступними будуть Кавказ і, можливо, сама Туреччина”, — зазначив дипломат.
Він нагадав, що Москва завжди прагнула до контролю над Босфором і Дарданеллами, і закриття проток Туреччиною нині лише сприяє цим прагненням.
За словами Джеляла, в Туреччині дедалі більше усвідомлюють цю загрозу, і саме тому Україна не має вимагати від Анкари бути проукраїнською.
“Туреччина є протурецькою. І якщо турецький політик чесний та об’єктивний, він неодмінно прийде до висновку, що в глобальному вимірі інтереси Туреччини — це тісні партнерські відносини з Україною, особливо щодо безпеки в Чорному морі”, — пояснив посол.
Окрім того, посол України в Туреччині Наріман Джелял заявив, що Ердоган активно просуває зустріч Зеленського, Трампа і Путіна в Туреччині. Проте, Москва виставляє умови.