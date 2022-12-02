У турецькому чорноморському порту Самсун стався вибух, почалася пожежа: подробиці

За повідомленнями влади, жертв та поранених немає.

У турецькому порту Самсун, який розташований на березі Чорного моря, 2 грудня стався вибух, після чого почалася сильна пожежа.

Про це повідомляє CNN Turk з посиланням на екстрені служби.

Зазначається, що станом на зараз пожежу, яка спалахнула на ємності з паливом, вже вдалося загасити.

Як повідомила місцева влада, причиною вибуху стало нагрівання одного з паливних резервуарів.

"Вибух стався близько 11:15 через нагрівання одного з паливних баків, в якому зберігаються відпрацьовані мастила, взяті з суден у порту Самсун. Пожежу, яка почалася, було ліквідовано за короткий час, жертв та поранених немає", - йдеться у повідомленні.

Варто також зазначити, що спочатку ЗМІ писали про вибух та пожежу на нафтовому танкері.

Нагадаємо, що нафтовий танкер Pacific Zircon під прапором Ліберії, який пов'язаний з ізраїльським мільярдером Іданом Офером, був уражений безпілотником з бомбою біля узбережжя Оману. Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що, найімовірніше, атаку здійснив Іран за допомогою дрона-камікадзе. Відомо, що судно Pacific Zircon перевозило дизельне пальне.

Неназваний ізраїльський чиновник конфіденційно підтвердив, що за атакою стоїть Іран, який, за його словами, використовував той самий тип безпілотника, який раніше постачав Росії для війни в Україні.

Читайте також: