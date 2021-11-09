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У турецькому місті обвалився будинок, в якому перебувало понад 20 людей: відео

У турецькому місті обвалився будинок, в якому перебувало понад 20 людей: відео

У турецькому місті обвалився будинок, в якому перебувало понад 20 людей: відео

Скриншот відео

Внаслідок інциденту постраждало щонайменше 13 осіб.

У центральній частині міста Малатья на сході Туреччини обвалилася давня будівля, в якій перебувало понад 20 людей. 

Про це повідомляє видання Habertürk.

Під час рятувальних робіт з-під уламків будинку було визволено 13 осіб. Потерпілих каретами швидкої допомоги доставили до лікарень. За словами лікарів, їхньому життю загрози немає.

На першому поверсі будинку були розташовані крамниці та заклади громадського харчування. Очевидці стверджують, що перед обвалом в одному з них проводилися ремонтні роботи: щоб розширити площу, власники демонтували одну із колон.

Рятувальники продовжують розбирати завали будинку в пошуках інших жертв. 

Обставини та причини цього інциденту остаточно не з'ясовані.

Нагадаємо, раніше у турецькому місті Конья стався землетрус магнітудою 5,1 бала за шкалою Ріхтера. Одну будівлю повністю зруйновано.

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