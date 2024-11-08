У турецькому серіалі українських біженок зобразили як повій: подробиці

Образливий стереотип може ускладнити життя українців у Туреччині.

Турецький серіал "Геній" (Deha) зобразив українських біженок як жінок, що надають інтимні послуги за гроші. Через це серіал зазнав серйозної критики.

Про це розповіла українська письменниця Віра Таниш в етері телеканалу "Київ-24".

Вона є матір'ю трьох дітей і має статус міжнародного захисту в Туреччині. Віра Таниш обурена тим, що гідністю українських жінок, які тікали від війни, знехтували.

Українська авторка наголошує, що серіал спотворює реальність і ігнорує справжні виклики, з якими стикаються українські біженці, зокрема жінки, які намагаються забезпечити свої родини та зберегти гідність своєї нації.

"Українських жінок поставили в одну площину з представниками мафії і іншими кримінальними елементами", – зазначила письменниця.

У зверненні до посольства України, до регулятора телебачення Туреччини та виробників серіалу Таниш вимагає припинити трансляцію або виправити цей контент, публічно попросити вибачення та підтримати захист прав і гідності українок.

Нагадаємо, чи оголосять мобілізацію жінок.

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