У туристичній частині Лондона помітили змію: люди були шоковані – фото

Попри те, що столиця Великої Британії – Лондон – великий забудований мегаполіс, у ньому, як і раніше, багато дикої природи: дуже часто там можна побачити білок, зграї голубів, почути голоси лисиць, щурів розміром із собаку, що бігають. Однак лондонці злякалися, коли один із жителів розповів, що під час ранкової прогулянки помітив величезну чотирифутову змію, приблизно 1,2 метра завдовжки.

Про це пише видання Mirror.

Так, чоловік поділився в соцмережі кількома фотографіями рептилії, підписавши, що це неотруйна ескулапова змія, тобто полоз родини вужеподібних.

Змія у туристичній частині Лондоні / Фото: mirror.co.uk

Змія у туристичній частині Лондоні / Фото: mirror.co.uk

Змія у туристичній частині Лондоні / Фото: mirror.co.uk

У коментарі свідок також написав, що знімок зроблено біля Ріджентс-каналу поруч із зоопарком. Крім того, не схоже, що змія втекла зі звіринця, а є представником дикої популяції, перших представників яких власник, не виключено, випустив на волю ще в 90-ті роки, і вони почали розмножуватися.

Попри те, що змії великі, вони не отруйні і задовольняються малим, поїдаючи місцевих мишей, щурів, птахів і рептилій.

У коментарях користувачі зазначили, що автор знімка, схоже, один із тих собачників, про яких пишуть у газетах, що постійно випадково натикаються на найжахливіші речі.

"Думаю, я говорю за всіх, коли кажу: "У Лондоні водяться гігантські довбані змії?!?!?", — шокований один із жителів міста.

Інший користувачі писали:

"Я вперше бачу змію в Лондоні"

"Якого біса в Лондоні водиться дика популяція змій? Що за чорт?"

Крім того, коментатори зазначили, що автор фото явно применшує довжину змії, де виразно простежується всі 6 футів (приблизно 1,8 м.), а не чотири, як заявлено.

За даними Лондонського зоопарку, Ріджентс-канал вже кілька років є домом для багатьох немісцевих змій-ескулапів, або Zamenis longissimus.

У зоопарку також запевняють, що змії не становлять жодної небезпеки. У ньому додається: "Вони неотруйні та чудові альпіністи. Вони харчуються птахами, дрібними ссавцями та рептиліями".

Нагадаємо, в Індонезії шестиметровий пітон повністю проковтнув жінку (фото).

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