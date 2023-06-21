У туристичному районі Парижа пролунав потужний вибух: понад два десятки постраждалих (відео)

Перед вибухом у будівлі відчувався сильний запах газу, ймовірно, саме його витік став причиною інциденту у столиці Франції.

У середу, 21 червня, в історичному районі в центрі Парижа пролунав вибух, причини якого все ще встановлюють. Внаслідок інциденту поранень зазнали 24 людини, серед яких четверо мають серйозні травми.

Про це повідомляє France24.

Після вибуху сталася сильна пожежа, яка спричинила руйнування будівлі, де розташована приватна школа дизайну, а також сусідньої будівлі, повідомили в екстрених службах.

Близько 70 пожежних машин і 230 пожежників боролися з вогнем, який вдалося локалізувати. На місці події також працювало дев'ятеро лікарів.

Пожежна служба заявила, що стався "вибух", який "спричинив обвалення двох будівель". Під завалами все ще шукають постраждалих. Принаймні двоє людей вважаються зниклими безвісти.

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Очевидці повідомляють, що вибух був надзвичайно потужним, шибки у вікнах розбилися на відстані 400 метрів від місця інциденту.

"Я думав, що це бомбардування. У квартирі було відлуння. Я пережив 10 секунд сильного занепокоєння, багато людей було біля вікон", - розповідав один із мешканців цього району, що розташований на краю Латинського кварталу, найкращого туристичного району французької столиці.

На опублікованих фото з місця НП видно високе полум'я та дим, що виривається з будівлі, розташованої на площі Альфонс-Лаверан неподалік Люксембурзького саду.

Пані мер 5-го округу в центрі Парижа Флоранс Берту повідомила, що вибуху, ймовірно, передував витік газу.

Французька прокуратура заявила, що причина вибуху наразі не встановлена. Триває розслідування.

Нагадаємо, раніше в паризькому районі Ла-Дефанс чоловік-самогубець вистрибнув з одного з верхніх поверхів торгового центру, спричинивши гучний вибух.

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