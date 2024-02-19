У Туркменістані неповнолітніх школярок змусили пройти тест на цноту для "оцінки моральності"

Якщо виявиться, що вони не пройшли тест, про них повідомлять до поліції та служби безпеки.

Неповнолітніх школярок у Туркменістані змушують проходити тести на цноту, щоб "оцінити їхню моральність".

Про це пише Daily Star.

Батьки розповіли місцевим ЗМІ, що вони лютують через ці обов'язкові перевірки, які проводяться в школах лікарями, затвердженими державою.

Якщо виявиться, що дівчинка не пройшла тест, про неї необхідно повідомити до поліції та служби безпеки. Потім дівчаток розпитуватимуть про їхні моральні стандарти.

Повідомляється, що такі тести влаштовують дівчаткам віком від 14 до 18 років у містах Балканабад та Туркменбаші.

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Один із чиновників освіти, анонімно розмовляючи з місцевими ЗМІ, розповів: "Школярок 9-11 класів змушують проходити гінекологічні огляди. У ході перевірки виявляються дівчатка, які мали статевий зв'язок, їхні списки передаються до місцевої поліції та Міністерства національної безпеки".

Уряд заявив, що ці тести проводяться, щоб допомогти вистежити дорослих, які займаються сексом із неповнолітніми.

Один чиновник заявив: "Це робиться для того, щоб виявити та притягнути до відповідальності тих, хто мав інтимні стосунки з неповнолітніми".

Повідомляється, що тести проводяться після збільшення кількості підліткових вагітностей у регіоні. Медики всього світу раніше критикували так звані тести на цноту як нав'язливі та неточні.

Вік сексуальної згоди у Туркменістані – 16 років.

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Країна піддається широкій критиці з боку міжнародних організацій за порушення прав людини. У доповіді Amnesty International за 2022 рік йдеться: "Серйозні порушення прав людини продовжуються в усіх напрямках, зокрема довільні затримання та політично мотивовані засудження будь-кого, хто наважиться критикувати чи кинути виклик офіційній політиці. Влада продовжувала здійснювати суворий контроль над потоком інформації та всіма ЗМІ.

"Туркменістан не зміг вжити значних дій щодо вирішення проблеми зміни клімату. Жінки та дівчата побачили, що їхні права та свободи, зокрема фізична автономія, ще більше обмежуються. Аборти були фактично заборонені. Секс за згодою між чоловіками залишався кримінальним злочином".

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