У Туві засудили власника собак, які від голоду напали на жінку і загризли її насмерть

У Туві суд виніс вирок чоловікові, собаки якого загризли жінку.
Жителя Туви в РФ засудили за його голодних собак, які загризли на смерть жінку.
Про це повідомляє "Тайга. Инфо".
Жителя Кизила визнано винним у заподіянні смерті через необережність через напад його собак на людину. Голодні пси загризли на смерть жінку.
За даними слідства, засуджений проживав на території садового товариства і мав трьох дорослих собак. Тварини вільно пересувалися територією і пере6бували на самовигулі.
Увечері 1 березня голодні собаки напали жінку, яка перебувала у тяжкому ступені сп'яніння.
"Кусаючи і дряпаючи, вони завдали їй множинні рвано-укушені рани та інші ушкодження, які в сукупності призвели до рясної крововтрати, а згодом у цей же день до смерті потерпілої в медичному закладі", — йдеться в рішенні суду.
Чоловіку призначили виправні роботи на строк 1 рік та 6 місяців із утриманням зарплати 10% у дохід держави.
Нагадаємо, що на Рівненщині сталася трагедія – домашня вівчарка накинулась на новонародженого хлопчика. Дитина від отриманих травм загинула.
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