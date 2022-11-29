У Твері скасували знімання фільму, які налякали місцевих через військову техніку з прапорами України

Місцева влада зазначила, що поява техніки з іноземними знаками на вулицях Твері "є неприпустимою".

У Твері скасували знімання фільму про війну проти України після того, як у місцевих жителів виникла "негативна реакція та резонанс" через військову техніку з синьо-жовтими прапорами.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Так, місцева влада ухвалила постанову, якою скасувала знімання фільму "Музикант" про війну Росії проти України "з використанням техніки з іноземною символікою та прапорами".

Місцеві органи аргументували, що поява техніки з українською символікою викликала негативну реакцію в місцевих жителів. Окрім того, там зазначили, що поява техніки з іноземними знаками на вулиці Твері "є неприпустимою".

"Робота кінематографістів минулими вихідними на центральних вулицях столиці регіону викликала негативну реакцію мешканців та широкий громадський резонанс", – йдеться в заяві місцевої адміністрації.

Нагадаємо, на вулицях Твері 26 листопада з’явилася колона військової техніки з українськими прапорами, і місцеві зафіксували це на відео. Тоді в місцевій адміністрації пояснили, що відбуваються знімання фільму про "спеціальну воєнну операцію" в Україні.

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