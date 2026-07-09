У Твері спалахнула нафтобаза “Тверьнефтепродукт”: місцеві показали пожежу біля резервуара

Тверь / © фото з соцмереж

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У місті Тверь у Росії спалахнула пожежа на території нафтобази “Тверьнефтепродукт”. Про це повідомляють місцеві мешканці та публікують відео з місця події.

На оприлюднених кадрах видно загоряння в районі одного з резервуарів. Над територією об’єкта підіймається вогонь та дим.

За попередніми даними, нафтобаза могла бути атакована безпілотниками. Офіційної інформації про масштаби пожежі, наслідки атаки та можливих постраждалих наразі немає.

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“Тверьнефтепродукт” є одним із паливних об’єктів у Твері. Раніше цей район уже згадувався у повідомленнях про атаки на нафтову інфраструктуру РФ.

Нагадаємо, вночі проти 8 липня у Саратові після серії вибухів спалахнув НПЗ. На відео, що з’явилися у Мережі, видно густий дим і полум’я над підприємством.

Окрім того, вночі у Московській області оголошували ракетну небезпеку. Також Росавіація повідомила про запровадження тимчасових обмежень на роботу аеропортів Внуково та Домодєдово.

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