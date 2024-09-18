У Тверській області після атаки БПЛА на склад із ракетами сталися землетруси (фото)

Перші поштовхи зафіксували о 3:56 ранку за московським часом.
У Тверській області РФ після атаки на склад з боєприпасами у місті Торопець стались землетруси.
Про це повідомляє портал Volcano Discovery.
Відповідно до інформації, перші поштовхи зафіксували о 3:56 ранку за московським часом. Епіцентр коливань зафіксували за 13 км від міста. Після цього було ще декілька, але слабших, магнітудою від 2 до 2,8.
Нагадаємо, у ніч проти 18 вересня у місті Торопець Тверської області Росії українські дрони атакували великий склад із ракетами. Після цього почалася пожежа та детонація боєприпасів. За даними ЦПД РНБО, на складі у Торопці зберігали ракети та створювали запас північнокорейських KN23.
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