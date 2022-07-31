Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Тюмені росіян привітали з днем ВМС Росії плакатом з американським авіаносцем (фото)

Дата публікації
Перегляди
3052
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Тюмені росіян привітали з днем ВМС Росії плакатом з американським авіаносцем (фото)

Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

У російській Тюмені місцевих привітали з днем Військово-Морського Флоту РФ плакатом з американським судном "Джордж Буш".

Фото ганебного плакату показав на своїй сторінці український журналіст Андрій Цаплієнко.

"Жителів Тюмені привітали з днем вмф росії плакатом з американським авіаносцем "Джордж Буш", - написав він.

© Telegram/Андрій Цаплієнко
Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Ось так американський авіаносець виглядає насправді.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Нагадаємо, у кремлівських засобах інформації заявили, що у Севастополі рано-вранці у двір штабу Чорноморського флоту прилетів бойовий дрон і пролунав вибух

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук уже назвав ці заяви рашистів - провокацією.

Читайте також:

Вкрадені Росією "вишки Бойка" понад добу палають у Чорному морі

Вкрадені Росією "вишки Бойка" понад добу палають у Чорному морі
Наступна публікація