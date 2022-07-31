У Тюмені росіян привітали з днем ВМС Росії плакатом з американським авіаносцем (фото)

У російській Тюмені місцевих привітали з днем Військово-Морського Флоту РФ плакатом з американським судном "Джордж Буш".

Фото ганебного плакату показав на своїй сторінці український журналіст Андрій Цаплієнко.

"Жителів Тюмені привітали з днем вмф росії плакатом з американським авіаносцем "Джордж Буш", - написав він.

Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Ось так американський авіаносець виглядає насправді.

Фото: Associated Press

Нагадаємо, у кремлівських засобах інформації заявили, що у Севастополі рано-вранці у двір штабу Чорноморського флоту прилетів бойовий дрон і пролунав вибух.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук уже назвав ці заяви рашистів - провокацією.

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