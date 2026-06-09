У Підмосков’ї підірвали топофіцера РФ, який відповідав за постачання боєприпасів

Під час підриву автомобіля в Балашисі загинув начальник Головного управління Міноборони РФ Дамір Давидов

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У місті Балашиха (Підмосков’я) підірвали начальника Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони країни-агресора РФ Даміра Давидова.

Про це повідомляють низка російських «ліберальних» пабліків: Важные истории, ВЧК-ОГПУ і Astra.

За попередніми даними, він загинув.

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Зазначається, що Давидов був знайомий із колишнім начальником Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС РФ Ярославом Москаликом, який загинув внаслідок підриву в тому ж районі 25 квітня минулого року.

«Вибухівка — тротил. Що вона в салоні була — це маячня, його б на шматки розірвало», — сказав співрозмовник ASTRA.

За його словами, вибухівку було встановлено під дном автомобіля. Інцидентом займається військова прокуратура РФ та ФСБ. При цьому на місці вибуху співробітники ФСБ працювали у цивільному.

За даними «ВЧК-ОГПУ», його автомобіль «засвітив» у соцмережах його ж син. BMW x3 Давидових, схожий на той, що сьогодні підірвали в Балашихі, з’явився на фото у соцмережах сина полковника, 20-річного курсанта Військової академії матеріально-технічного забезпечення Рафаїла Давидова.

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Як додають у пабліку, більше 15 років тому Давидов очолював Центральне випробувальне технічне бюро при 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ яке знаходиться у Володимирській області. З того часу Давидов сам очолив ГРАУ. Після початку війни він неодноразово виїжджав до окупованої Луганщини.

Як зазначили журналісти видання Агентство. Новости, якщо ця інформація підтвердиться, то цей випадок стане четвертим за війну вбивством такого високопоставленого офіцера в російському тилу за час війни.

Також у виданні зауважили, що прізвище Давидова стало відомим з документів, які під час свого конфлікту з Міноборони РФ публікував Євген Пригожин. Він один із трьох військових, які займаються розподілом боєприпасів у російській армії.

Нагадаємо, 6 лютого в Москві вчинили замах на російського генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. За словами Дениса «Редіса» Прокопенка, саме Алексєєв у травні 2022 року виступав головним представником ворога на переговорах у Маріуполі під час організованого виходу гарнізону з території заводу «Азовсталь». Тоді він надавав так зване «слово офіцера» та особисто підписував гарантії безпеки для оборонців Маріуполя.

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Що цікаво, Алексєєв народився, виріс і проживав до закінчення школи у селі на Вінниччині. Там доживали свого віку його батьки, на похорон яких російський ГРУвець «дивовижним чином» приїздив уже під час АТО.

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