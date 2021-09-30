У в'язниці Еквадору сталася масштабна стрілянина: загинуло 116 ув'язнених

Конфлікт спалахнув між членами наркокартелів-конкурентів.

Криваві розбірки сталися у в'язниці Еквадору: щонайменше 116 в'язнів загинули, а близько 80 - постраждали.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 30 вересня.

Також читайте У Румунії в’язні підпалили буцегарню через жорсткі умови карантину

Масштабна стрілянина сталася в одній з найбільших тюрем країни, що в провінції Гуаяс. Конфлікт спалахнув між членами наркокартелів-конкурентів. Одне з угрупувань зуміло потрапити до іншого крила в'язниці. Там зчинилася стрілянина, у хід пішла холодна зброя і навіть гранати.

Щоб узяти під контроль ситуацію, знадобилося 400 правоохоронців. Президент Еквадору оголосив надзвичайний стан у пенетеціарній службі.

Новини світу: в буцегарні Еквадору загинули принаймні 116 в'язнів через конфлікт між наркокартелями

Слід зауважити, що вже не перший кривавий інцидент в місцевих тюрмах. Лише у лютому цього року за схожих обставин загинули майже 80 в'язнів. Конфлікти між ними трапляються регулярно, бо тюрми переповнені щонайменше на третину.

Як повідомлялося, у колумбійській столиці Богота спалахнули сутички в одній з найбільших тюрем Ла Модело. В'язні боялися, що заразяться коронавірусом, і намагалися вирватися на волю. Внаслідок сутичок загинули 23 людини.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання