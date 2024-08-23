У в'язниці Волгограда спалахнув бунт: є поранені заручники (відео 18+)

Черговий кривавий інцидент спалахнув у волгоградській виправній колонії суворого режиму №19. Представники "ІДІЛ" взяли у заручники й "ріжуть" охоронців.

Жорсткі кадри з'явилися в телеграм-каналах.

У російській тюрмі спалахнув бунт, є поранені заручники

"Кілька місяців тому у СІЗО Ростова співробітники ФСВП самі продали ув'язненим предмети, якими їх потім і вбили. Але російські пропагандисти, звичайно, скажуть про "роботу українських агентів", – зауважив журналіст Юрій Бутусов.

Нагадаємо, російська влада закликає місцевих жителів Рильська виїхати до інших регіонів РФ та не чекати "до останнього". Лякають приходом нібито "нацистів" та роблять наклепи на ЗСУ.

Читайте також: