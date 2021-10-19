У В'єтнамі браконьєри жорстоко вбили мавп, які перебувають під загрозою зникнення

Цей вид приматів занесений до найвищої категорії ризику зникнення у світі.

У В'єтнамі у провінції Куанг Нгай знайшли застреленими п 'ять мавп лангур, які перебувають під загрозою зникнення у світі.

Про це пише Daily.Mail.

За даними видання, вбили їх браконьєри, які полюють на тварин для винайдення традиційних ліків. Після цього зловмисники втекли, залишивши мотоцикл, кулі та зброю. В иявили мертвих сірохвостих лангурів поліція та егери під час регулярного патрулювання лісів у провінції Куанг Нгай.

Відповідно до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори (CITES), цей вид приматів занесений до найвищої категорії ризику зникнення. Згідно з інформацією природоохоронної групи Fauna and Flora International (FFI), у лісах В'єтнаму цього виду мавп нараховують менше 1000 осіб. За оцінками інших природоохоронних груп, їх кількість може бути більшою, оскільки деякі території існування ще не обстежені.

Як повідомляє FFI, ці примати є постійною жертвою незаконної торгівлі дикими тваринами. Також їх шукають заради м’яса та традиційної медицини.

"Влада повинна знайти винних", - сказав Ха Тханг Лонг, директор GreenViet, яка працює у сфері збереження біорізноманіття у центральних регіонах В'єтнаму.

Згідно з в'єтнамським законодавством, браконьєрам у такому випадку може загрожувати сім років в'язниці.

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