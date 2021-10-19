У В'єтнамі почалася сильна повінь: є загиблі та зниклі безвісти

У В'єтнамі почалася сильна повінь: є загиблі та зниклі безвісти

Затоплено дороги.

Сильна повінь через зливи розпочалася у В’єтнамі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 19 жовтня.

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Найбільше потерпають північні та центральні регіони. Там загинули троє людей і ще стільки ж зникли безвісти. Затоплені близько тисячі будинків та центральні дороги. У регіоні закрили школи та почали масову евакуацію.

Через сезонні дощі повінь і в центрі Таїланду. Води стільки, що не витримують греблі. Тож повністю або частково затоплені майже 40 тисяч осель. За словами синоптиків, зливи триватимуть не менше десяти днів.

Як повідомлялося, північ Італії потерпала від негоди. Повінь почалася в італійській Лігурії. Рятувальники повідомляють не лише про паводки, а й про зсуви ґрунту. Повідомлень про постраждалих поки немає. Через стихію у регіоні не працювали школи.

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